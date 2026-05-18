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18.05.2026 06:31:29
KP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
KP lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 89,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 55,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65,69 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,29 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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