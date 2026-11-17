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17.11.2026 06:31:28
KP hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
KP hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 186,02 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 55,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat KP im vergangenen Quartal 84,13 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KP 62,57 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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