KP Tissue stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KP Tissue präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,850 CAD. Im letzten Jahr hatte KP Tissue einen Gewinn von 0,240 CAD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at