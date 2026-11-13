KP Tissue veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KP Tissue hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at