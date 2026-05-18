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18.05.2026 06:31:29
KP vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
KP äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 89,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 11,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 65,69 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,29 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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