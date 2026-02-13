KP: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KP hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -124,38 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KP ein EPS von 315,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 66,13 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66,85 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 31,410 KRW gegenüber -45,000 KRW im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,42 Prozent zurück. Hier wurden 251,12 Milliarden KRW gegenüber 268,34 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.

