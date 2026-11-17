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17.11.2026 06:31:28
KP zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
KP präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 219,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -40,000 KRW erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,46 Prozent auf 84,13 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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