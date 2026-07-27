Mas Aktie
ISIN: IM00B4LFGH00
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27.07.2026 11:01:07
KPay secures MAS in-principle approval for major payment institution licence
This allows the firm to provide merchant acquisition services, and domestic and cross-border money transfersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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