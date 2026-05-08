KPI Green Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KPI Green Energy hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,36 INR. Im Vorjahresviertel hatte KPI Green Energy 5,04 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,96 Milliarden INR – ein Plus von 39,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KPI Green Energy 5,69 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 24,13 INR gegenüber 16,23 INR je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat KPI Green Energy mit einem Umsatz von insgesamt 26,96 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 55,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at