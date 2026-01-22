|
KPI Green Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KPI Green Energy gab am 21.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,97 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,29 INR je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,63 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KPI Green Energy einen Umsatz von 4,58 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
