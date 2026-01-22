22.01.2026 06:31:28

KPI Green Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KPI Green Energy gab am 21.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,97 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,29 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,63 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KPI Green Energy einen Umsatz von 4,58 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen