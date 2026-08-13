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13.08.2026 06:31:29
KPI Green Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
KPI Green Energy präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,28 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,94 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 6,03 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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