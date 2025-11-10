KPI Green Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KPI Green Energy hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,53 INR gegenüber 3,70 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat KPI Green Energy im vergangenen Quartal 6,34 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 76,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KPI Green Energy 3,60 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at