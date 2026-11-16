KPI Green Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KPI Green Energy präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4,17 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,53 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KPI Green Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at