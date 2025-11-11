KPIT Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KPIT Technologies präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,22 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,51 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,90 Prozent auf 15,88 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 7,08 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 15,64 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

