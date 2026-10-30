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30.10.2026 06:31:28
KPIT Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KPIT Technologies hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,43 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,50 Prozent auf 16,91 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,88 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,88 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 16,79 Milliarden INR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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