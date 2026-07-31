KPIT Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KPIT Technologies lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 4,30 INR gegenüber 6,32 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,75 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 15,39 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 5,47 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 16,81 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at