KPIT Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KPIT Technologies lud am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,90 INR. Im Vorjahresviertel waren 6,89 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,17 Milliarden INR – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KPIT Technologies 14,78 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,94 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 16,21 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at