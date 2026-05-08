KPIT Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KPIT Technologies lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,27 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KPIT Technologies ein EPS von 4,38 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat KPIT Technologies im vergangenen Quartal 13,49 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KPIT Technologies 13,17 Milliarden INR umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 5,12 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 13,69 Milliarden INR geschätzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 18,54 INR beziffert, während im Vorjahr 18,64 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 53,10 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 53,75 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 18,25 INR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 53,60 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at