KPIT Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KPIT Technologies hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

KPIT Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,67 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,16 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat KPIT Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 14,16 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6,57 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 5,54 INR sowie einem Umsatz von 14,03 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at