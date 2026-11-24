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24.11.2026 06:31:29
KPJ Healthcare Bhd: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
KPJ Healthcare Bhd hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei KPJ Healthcare Bhd ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 MYR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,25 Milliarden MYR – das entspricht einem Zuwachs von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,12 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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