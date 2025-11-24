|
24.11.2025 06:31:29
KPJ Healthcare Bhd informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
KPJ Healthcare Bhd hat am 21.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
KPJ Healthcare Bhd hat ein EPS von 0,02 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Beim Umsatz wurden 1,12 Milliarden MYR gegenüber 1,03 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!