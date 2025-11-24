KPJ Healthcare Bhd informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KPJ Healthcare Bhd hat am 21.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

KPJ Healthcare Bhd hat ein EPS von 0,02 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz wurden 1,12 Milliarden MYR gegenüber 1,03 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at