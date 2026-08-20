KPJ Healthcare Bhd präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KPJ Healthcare Bhd hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,20 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,02 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at