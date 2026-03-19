Employers Holdings Aktie
WKN DE: A0MKCX / ISIN: US2922181043
|
19.03.2026 01:02:32
KPMG and Harvey Nichols among employers found to have paid less than UK minimum wage
Government steps up its enforcement of newly strengthened workers’ rightsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nichols PLCShs
Analysen zu Nichols PLCShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Employers Holdings Inc
|39,04
|-2,18%
|Nichols PLCShs
|10,60
|-1,85%