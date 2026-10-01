01.10.2026 22:05:03

KPMG general counsel retires after Australia whistleblower scandal

Retirement of Anne Collins comes as part of a wider leadership transition at the Big Four firm’s global headquartersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.
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