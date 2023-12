KPMG prüft Zusammenlegung von Geschäften in der Schweiz und UK

Bangalore (Reuters) - Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG erwägt eine Zusammenlegung ihrer Geschäfte in Großbritannien und der Schweiz.

KPMG UK habe Gespräche mit der Schweizer Tochterfirma aufgenommen, um eine enge Zusammenarbeit zu prüfen, erklärte Jon Holt, Chef von KPMG UK. "Gemeinsam würden wir schneller wachsen, profitabler sein und dies auf nachhaltige Weise." KPMG beschäftigt in Großbritannien knapp 17.000 Personen, in der Schweiz etwa 2600. Die "Financial Times" hatte zuvor über die Fusionspläne berichtet. KPMG ist eine der vier großen Wirtschaftsprüfungsfirmen neben Deloitte, EY und PwC.

(Bericht von Akanksha Khushi, Utkarsh Shetti und Nilutpal Timsina, bearbeitet von Paul Arnold, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)