Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-
18.03.2026 11:52:00

KPÖ fordert raschere Eingriffe vor nächster Teuerungswelle

Die KPÖ startet eine Kampagne für Maßnahmen gegen die Teuerung. Die Bundesregierung agiere in der aktuellen Energiepreiskrise infolge des Iran-Kriegs viel zu langsam und sei mitnichten auf die nächste drohende Teuerungswelle vorbereitet, kritisierte KPÖ-Bundessprecher Tobias Schweiger am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Gefordert werden Preiskontrollen, ein Mietpreisdeckel und mehr Geld für die Gemeinde über den Finanzausgleich.

Die nun angekündigte Einfrierung der Margen bei den Spritpreisen komme viel zu spät, sagte Schweiger. Die Ölkonzerne hätten den großen Gewinn mit den Margen bereits in den vergangenen zwei Wochen gemacht, während die Regierung zugesehen habe. Die geplante Senkung der Mineralölsteuer lehnen die Kommunisten mit Verweis auf das klamme Budget ab, "man privatisiert Gewinne und vergesellschaftet Verluste", so Schweiger. Zudem warf er der Regierung vor, nicht auf die nächste Teuerungswelle, die im Falle eines länger andauernden Kriegs im Iran und drohenden Engpässen bei Kunstdünger bevorstehe, vorbereitet zu sein.

Um zu verhindern, dass Unternehmen wieder "im Windschatten der Teuerungserwartung" Profite machen, solle die Regierung gegenüber Konzernen klarmachen, dass man nicht eine weitere Teuerungswelle durchrauschen lasse. Eingriffe fordert die KPÖ bei den Grundnahrungsmitteln, um Preiserhöhungen und Profit-Anteile zu prüfen und gegebenenfalls Preisobergrenzen einzuführen. Zudem brauche es einen Mietpreisdeckel für alle ausfinanzierten Wohnungen, so die Klubchefin der KPÖ Plus in Salzburg, Natalie Hangöbl. Die von der Regierung beschlossene Mietpreisbremse habe sich als "Symbolpolitik" erwiesen. Um Kürzungen und Gebührenerhöhungen durch die Gemeinden zu verhindern, sei außerdem eine Erhöhung der Gemeindefinanzen durch eine Neuregelung des Finanzausgleichs nötig, so der steirische KPÖ-Landesvorsitzende Alexander Melinz.

jeg/hel

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street mit Abgaben -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der ATX und der deutsche Leitindex bewegen sich auf rotem Terrain. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen