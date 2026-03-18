KPÖ fordert raschere Eingriffe vor nächster Teuerungswelle

Die KPÖ startet eine Kampagne für Maßnahmen gegen die Teuerung. Die Bundesregierung agiere in der aktuellen Energiepreiskrise infolge des Iran-Kriegs viel zu langsam und sei mitnichten auf die nächste drohende Teuerungswelle vorbereitet, kritisierte KPÖ-Bundessprecher Tobias Schweiger am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Gefordert werden Preiskontrollen, ein Mietpreisdeckel und mehr Geld für die Gemeinde über den Finanzausgleich.

Die nun angekündigte Einfrierung der Margen bei den Spritpreisen komme viel zu spät, sagte Schweiger. Die Ölkonzerne hätten den großen Gewinn mit den Margen bereits in den vergangenen zwei Wochen gemacht, während die Regierung zugesehen habe. Die geplante Senkung der Mineralölsteuer lehnen die Kommunisten mit Verweis auf das klamme Budget ab, "man privatisiert Gewinne und vergesellschaftet Verluste", so Schweiger. Zudem warf er der Regierung vor, nicht auf die nächste Teuerungswelle, die im Falle eines länger andauernden Kriegs im Iran und drohenden Engpässen bei Kunstdünger bevorstehe, vorbereitet zu sein.

Um zu verhindern, dass Unternehmen wieder "im Windschatten der Teuerungserwartung" Profite machen, solle die Regierung gegenüber Konzernen klarmachen, dass man nicht eine weitere Teuerungswelle durchrauschen lasse. Eingriffe fordert die KPÖ bei den Grundnahrungsmitteln, um Preiserhöhungen und Profit-Anteile zu prüfen und gegebenenfalls Preisobergrenzen einzuführen. Zudem brauche es einen Mietpreisdeckel für alle ausfinanzierten Wohnungen, so die Klubchefin der KPÖ Plus in Salzburg, Natalie Hangöbl. Die von der Regierung beschlossene Mietpreisbremse habe sich als "Symbolpolitik" erwiesen. Um Kürzungen und Gebührenerhöhungen durch die Gemeinden zu verhindern, sei außerdem eine Erhöhung der Gemeindefinanzen durch eine Neuregelung des Finanzausgleichs nötig, so der steirische KPÖ-Landesvorsitzende Alexander Melinz.

jeg/hel