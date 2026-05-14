KPR Mill informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KPR Mill präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 66,50 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,98 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KPR Mill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,85 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 17,69 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 25,35 INR. Im Vorjahr hatte KPR Mill 23,85 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat KPR Mill 66,50 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 61,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at