KPR Mill mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KPR Mill hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,10 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,92 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 14,67 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KPR Mill 15,29 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,13 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 16,21 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at