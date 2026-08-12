KPR Mill stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KPR Mill hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 7,56 INR gegenüber 6,22 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat KPR Mill im vergangenen Quartal 19,36 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KPR Mill 17,66 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at