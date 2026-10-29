KPR Mill stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KPR Mill hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 10,09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KPR Mill 6,38 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,85 Prozent auf 19,40 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 7,97 INR sowie einem Umsatz von 18,81 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at