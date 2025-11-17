|
17.11.2025 06:31:29
KPX CHEMICAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
KPX CHEMICAL hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4600,00 KRW, nach 1879,00 KRW im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 214,23 Milliarden KRW – eine Minderung von 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 223,42 Milliarden KRW eingefahren.
