KPX CHEMICAL legte Quartalsergebnis vor

KPX CHEMICAL lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2519,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 800,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,66 Prozent auf 197,69 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte KPX CHEMICAL 221,26 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at