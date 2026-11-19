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19.11.2026 06:31:28
KPX CHEMICAL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
KPX CHEMICAL hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 6550,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5111,11 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 264,34 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,23 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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