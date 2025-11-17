KPX GREEN CHEMICAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KPX GREEN CHEMICAL stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 194,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 77,31 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KPX GREEN CHEMICAL 82,46 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at