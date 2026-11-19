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19.11.2026 06:31:28
KPX GREEN CHEMICAL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
KPX GREEN CHEMICAL ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KPX GREEN CHEMICAL die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -6,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 194,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 87,82 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 77,31 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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