11.03.2026 06:31:29
KPX GREEN CHEMICAL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
KPX GREEN CHEMICAL hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 132,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 126,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68,90 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 14,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,99 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 414,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte KPX GREEN CHEMICAL ein EPS von 351,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 304,06 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 330,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
