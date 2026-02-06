KPX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KPX hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13768,27 KRW. Im Vorjahresviertel waren 8756,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,80 Prozent auf 225,97 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 326,53 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27476,55 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 19783,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat KPX 1 103,84 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1 223,94 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at