KPX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KPX hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 5617,00 KRW. Im letzten Jahr hatte KPX einen Gewinn von -3577,000 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,18 Prozent auf 311,01 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 295,71 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at