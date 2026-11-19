KPX präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -26281,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KPX ein EPS von 11314,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 369,70 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 288,34 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at