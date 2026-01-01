KR Investment präsentierte Quartalsergebnisse

KR Investment lud am 30.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

KR Investment hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at