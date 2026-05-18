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18.05.2026 06:31:29
KR MOTORS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
KR MOTORS äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 224,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KR MOTORS noch ein Gewinn pro Aktie von -27,000 KRW in den Büchern gestanden.
KR MOTORS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,56 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,94 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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