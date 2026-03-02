KR MOTORS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KR MOTORS hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 37,820 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -232,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat KR MOTORS im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 13,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,82 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 16,02 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at