Krach: Katastrophales Ergebnis für die SPD in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach hat das Abschneiden seiner Partei bei der Abgeordnetenhauswahl als "katastrophales Ergebnis" bezeichnet. "Es ist eine Zäsur für die Berliner SPD. Wir waren über Jahrzehnte die Berlin-Partei. Heute kann man nicht mehr sagen, dass wir es sind", sagte Krach zu den Prognosen zur Berliner Wahl. Demnach landete die SPD mit rund 12 Prozent nur auf dem fünften Platz. "Wir alle haben uns etwas anderes gewünscht", sagte Krach. "Wir haben es nicht geschafft, die Berlinerinnen und Berliner von der SPD zu überzeugen."/tst/DP/zb