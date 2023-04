Kräftige Zinserhöhung in Schweden - Notenbank nähert sich Zinsgipfel

Stockholm (Reuters) - Schwedens Notenbank kämpft mit einer weiteren kräftigen Zinserhöhung gegen die hohe Inflation.

Die Riksbank setzte den Schlüsselsatz um einen halben Prozentpunkt auf 3,50 Prozent nach oben, wie die Währungshüter am Mittwoch in Stockholm mitteilten. Zugleich signalisierten sie, dass sie sich allmählich dem Ende ihres Zinserhöhungskurses nähern. Nach den raschen Leitzinsanhebungen im vergangenen Jahr habe die Geldpolitik inzwischen eine straffende Wirkung auf die Wirtschaft, erklärte die Riksbank. Es gebe nun Spielraum für eine Anpassung des Leitzinses in kleineren Schritten.

Die Anhebung entsprach den Erwartungen an den Börsen. Nach Veröffentlichung des Zinsbeschlusses schraubten Finanzmarktteilnehmer allerdings ihre Erwartungen für den voraussichtlichen Zinsgipfel etwas zurück. Investoren gehen jetzt davon aus, dass die Riksbank den Schlüsselzins bis auf 3,75 Prozent anheben wird. Vor der Sitzung war der Zinsgipfel noch bei 4,00 Prozent verortet worden. Zwei der fünf Währungshüter, die über die Zinsen entscheiden, votierten diesmal für einen kleineren Zinsschritt.

Die zugrundeliegende Inflation in Schweden erreichte zuletzt ein Niveau von 8,9 Prozent. Der Preisschub hat sich zwar inzwischen etwas abgeschwächt. Doch das Ziel der Riksbank von zwei Prozent Inflation liegt immer noch weit entfernt. Zudem besteht die Sorge, dass die Zeit der hohen Inflationsraten womöglich noch länger anhalten könnte als bislang erwartet.

