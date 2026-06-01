Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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01.06.2026 21:57:53
Kräftiges Plus: Tesla feiert Verkaufs-Comeback in Europa
Tesla hat im Mai in mehreren europäischen Ländern deutlich mehr Autos verkauft. Besonders stark ist das Plus in Frankreich ausgefallen. Analysten sehen als Treiber die wachsende Nachfrage nach E-Autos, aggressive Preise und die Beliebtheit von besonders einem Modell.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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