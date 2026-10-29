Kraft Bank ASA Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kraft Bank ASA Registered hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Kraft Bank ASA Registered hat ein EPS von 0,38 NOK vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,380 NOK auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im abgelaufenen Quartal hat Kraft Bank ASA Registered 113,9 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 109,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at