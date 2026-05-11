Kraft Bank ASA Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kraft Bank ASA Registered veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kraft Bank ASA Registered ein EPS von 0,300 NOK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 113,5 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kraft Bank ASA Registered einen Umsatz von 97,0 Millionen NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at