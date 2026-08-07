Kraft Heinz Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kraft Heinz Company hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,60 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,600 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,26 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,35 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at