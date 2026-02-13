Kraft Heinz Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kraft Heinz Company hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,76 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,38 Prozent zurück. Hier wurden 6,35 Milliarden USD gegenüber 6,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,609 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 6,37 Milliarden USD erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,930 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,26 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,53 USD und einen Umsatz von 24,96 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

