Kraft Heinz Company legte Quartalsergebnis vor

Kraft Heinz Company präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kraft Heinz Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,05 Milliarden USD im Vergleich zu 6,00 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,501 USD sowie einem Umsatz von 5,89 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at